Канадец Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км
Канадский спортсмен Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км на соревнованиях в Словакии. Об этом 22 марта сообщили на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Отмечается, что 34-летний легкоатлет показал результат 2 часа 21 минута 40 секунд, улучшив на семь секунд предыдущий рекорд, установленный японцем Масатором Кавано.
Данфи является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио и чемпионата мира 2019 года.
Ранее, 1 марта, стало известно, что шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6,27 м на турнире All Star Perche by SCC во Франции. 25-летний спортсмен установил 11-й мировой рекорд в своей карьере.