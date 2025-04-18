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Константин Цзю назвал Овечкина главным спортсменом мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал российского нападающего ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом года не только в России, но и в мире.

В беседе с aif.ru в пятницу, 18 апреля, Цзю отметил, что Овечкин совершил громаднейшее достижение, «которое сподвигнет родителей приводить своих детей на хоккейные площадки».

«Сейчас мы увидим, что благодаря этому рекорду огромное количество функционеров захотят сделать новые хоккейные залы. Спортсмен года — это однозначно, и не только в России», — отметил Костя Цзю.

По его словам, Овечкин может претендовать на звание спортсмена года по всем видам спорта.

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Также 18 апреля пресс-служба ХК «Питтсбург» сообщила, что Александр Овечкин в честь рекорда по шайбам получил часы в подарок от своего соотечественника Евгения Малкина и канадца Сидни Кросби. Ранее команды сыграли в заключительном матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона, отмечает НСН.

В этот же день стало известно, что Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ. Спортсмен отличился в гостевом матче против «Питтсбурга», который завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. На этой игре хоккеист увеличил число заброшенных шайб до 897, пишет 360.ru.

16 апреля депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Александра Овечкина стоит представить к ордену Дружбы.

До этого, 6 апреля, Овечкин во втором периоде матча НХЛ с «Айлендерс» поразил ворота соотечественника Ильи Сорокина. Этот гол стал для форварда 895-м в регулярных чемпионатах за 20-летнюю карьеру в Национальной хоккейной лиге, отмечает RT.

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