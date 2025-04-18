Лавров обсудил с главой МИД Ирана торгово-экономические связи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 апреля в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи обсудил вопросы международной повестки дня, а также торгово-экономические связи.

«Мы сегодня в развитие беседы, которая состоялась вчера в Кремле, когда президент России Владимир Путин принял господина министра, уделили внимание целому ряду конкретных вопросов и международной повестке дня, но более подробно говорили по двусторонним делам, прежде всего по торгово-экономическим связям», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что Россия поддерживает стремление США и Ирана к достижению соглашений по иранской ядерной программе и готова помочь в переговорах между странами. Однако, по его словам, в процессе переговоров должны быть учтены законные интересы Тегерана.

В этот же день Лавров отметил беспрецедентную динамику диалога между двумя странами после встречи Путина и Аракчи. Глава МИД Ирана, в свою очередь, назвал беседу с российским лидером содержательной.

Глава МИД Ирана прибыл с визитом в столицу 17 апреля. В этот же день Путин принял Аракчи в Кремле.