Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 17 апреля прибыл с визитом в Москву. В рамках поездки запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«Прибытие министра иностранных дел Аббаса Арагчи в Москву», — говорится в сообщении в Telegram-канале Арагчи.

Сообщение сопровождается кадрами из аэропорта, на которых глава иранского МИДа прибывает в Москву.

Ранее, 16 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действительно могла бы стать одним из гарантов нового соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе, однако это будет зависеть от результатов переговоров, которые продолжаются между Вашингтоном и Тегераном.