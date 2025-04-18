Лавров отметил динамику диалога стран после встречи Путина и главы МИД Ирана

Встреча в Кремле президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи отражает беспрецедентную динамику диалога между двумя странами. Об этом 18 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вчера состоялась продолжительная, насыщенная беседа у президента Российской Федерации Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором. И вчерашняя встреча подчеркнула беспрецедентную динамику нашего политического диалога», — отметил глава дипведомства РФ.

Министр иностранных дел Ирана также охарактеризовал свою встречу с Путиным как содержательную.

Что касается послания, которое верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил Путину, Аракчи отметил, что этот документ является сигналом для всего мира о том, что Тегеран рассматривает Москву как своего стратегического партнера.

Кроме того, иранский министр обсудил с Лавровым соглашение о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном.

«Этот договор стал прочным фундаментом для выстраивания нового уровня наших отношений, в то же время мы поставили перед собой большой горизонт для долгосрочного сотрудничества», — подчеркнул Аракчи.

Глава МИД Ирана прибыл с визитом в столицу 17 апреля. В этот же день Путин принял Аракчи в Кремле.