Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Аракчи

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России принял в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Министр иностранных дел Исламской Республики находится в Москве с визитом», — указано в Telegram-канале Кремля.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл с визитом в Москву ранее в этот день. В рамках поездки запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

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