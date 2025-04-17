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Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи, который посетит Москву с рабочим визитом 17–18 апреля. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«17–18 апреля глава внешнеполитического ведомства Ирана будет находиться в Москве с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с российским коллегой», — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, в ходе встречи министры обсудят актуальные международные и региональные вопросы, включая иранскую ядерную программу и ситуацию в Сирии, а также укрепление координации действий в ООН и на других международных платформах.

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25 февраля Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ходе визита в Тегеран. До этого российский министр провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в рамках которых обсудил ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования в рамках иранской ядерной программы и иные события повестки.

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