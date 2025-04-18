Житель Брянской области пострадал из-за атак ВСУ

Житель Брянской области пострадал в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ломаковка Стародубского района Брянской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. Богомаз уточнил, что жильцы дома не пострадали.

«При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности.

17 апреля Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли удар по храму-часовне в населенном пункте Зерново Суземского района Брянской области. В результате обстрела пострадавших не было.