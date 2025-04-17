ВСУ атаковали храм-часовню в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по храму-часовне в населенном пункте Зерново Суземского района Брянской области. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Александр Богомаз.

Уточняется, что боевики ВСУ нанесли удар посредством минометного оружия и дронов-камикадзе.

«Покушаясь на святыни, враг показывает свое истинное лицо. Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру!» — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, люди, которые разрушают святыни, уничтожают «свои сердца и свои души». Согласно информации Богомаза, в результате обстрела пострадавших не было.

Ранее, 16 апреля, губернатор сообщил, что в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе сгорели 18 домов. Также повреждены две хозповозки, школа, социально-культурный центр.