«Гражданин с дарованием» Иван Кулибин

Ровно 290 лет назад в нижегородской слободе Подновье родился Иван Петрович Кулибин. Выдающийся русский механик-самоучка оставил настолько яркое наследие, что фамилия Кулибин в России стала нарицательной.

В школу Кулибин не ходил: писать и читать Ивана обучил дьяк соседней Успенской церкви. Самостоятельно Кулибин научился играть на фортепиано, начал сочинять музыку, писал стихи.

Главным увлечением Ивана с раннего детства были различные механизмы, конструирование «флюгеров, толчей, меленок». Увидев у соседа, купца Микулина, настенные часы, выпросил их на время, чтобы снять копию. Собрал и прочитал все доступные ему книги по часовому делу, из Москвы привез резальную машину, небольшой токарный станок и инструменты для работы по металлу. «После сего купил старые карманные часы, — вспоминал Кулибин, — начал их разбирать и опять собирать, и то делал многократно... С того времени начал брать, которые немножко повреждены, часы стенные и карманные в починку... и от того имел пропитание».

Фото: предоставлено Политехническим музеем

Уже в 17 лет Иван стал большим мастером, владевшим «хитрым рукомеслом», которое раньше считалось доступным только «немцам». А после того, как починил английские часы нижегородского губернатора Якова Аршеневского — «замысловатый снаряд, показывающий делянки суток», прославился не только в Нижнем, но и далеко за его пределами. Заказов было множество, пришлось взять помощника — Алексея Пятерикова, который вскоре и сам стал отличным мастером и другом изобретателя.

Кулибин занимался не только часами, но и оптическими приборами. Не знакомый даже с азами ремесла шлифовальщика, самостоятельно освоил это сложное дело, разработал новые способы шлифовки стекол. Собрал станок для полировки линз и зеркал, дошел до определения фокусных расстояний, создал микроскоп и два телескопа.

Пять лет мастер работал над миниатюрным часовым автоматом размером с гусиное яйцо в золотой оправе. Часы с курантовым механизмом, состоявшие из 427 деталей, раз в сутки, в полдень, исполняли музыку, сочиненную самим Кулибиным в честь приезда Екатерины II в Нижний Новгород 20 мая 1767 года. В них размещался еще и миниатюрный кукольный театр. Сегодня часы являются экспонатом Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Фото: предоставлено Политехническим музеем

Подарок произвел такое впечатление на императрицу, что она предложила нижегородцу возглавить механические мастерские Академии наук и художеств. В них было шесть отделений, где создавали готовальни, астролябии, различные геодезические, гидродинамические и акустические приборы.

В 1772 году Иван Петрович создал несколько проектов одноарочного моста через Неву, длина которого составляла 298 м, притом что обычная длина пролета в то время не превышала 60 м. Изобретатель собрал модель такого моста в масштабе 1:10 во дворе Дома академиков и провел испытания, продемонстрировав возможность моделирования мостовых конструкций. Несмотря на то что защита проекта моста в Академии наук была признана успешной, он остался нереализованным. В коллекции Политехнического музея хранится модель этого моста.

15 мая 1778 года «за успехи в механике» императрица вручила Кулибину именную золотую медаль «Механику Академии наук» на Андреевской ленте и дала право на беспрепятственный вход во дворец для участия во всех «благородных» собраниях и придворных приемах. От предложенного дворянского титула Кулибин отказался. Графу Орлову говорил: «Почестей я не ищу, ваша светлость, и для них бороды не сбрею».

Как выглядел изобретатель, известно по работе художника Павла Веденецкого 1818 года. Оригинальный портрет хранится в Государственном Эрмитаже, копия — в Политехническом музее.

Фото: предоставлено Политехническим музеем

На месте дома родителей Кулибина в Нижнем Новгороде 21 апреля 2005 года поставили мемориальную доску. На ней перечислены самые известные изобретения мастера. На самом деле их были сотни, и среди них — лифт для императрицы, поднимавший кресло с помощью винтовых механизмов, речное судно с водоотталкивающим двигателем, позволявшим плыть против течения, «дальноизвещающая машина» (оптический телеграф для передачи сигналов на расстояние), самобеглая коляска. В Политехническом музее хранятся две масштабные модели «самокатки», как называл свое изобретение сам мастер.

Почти половину своей долгой и плодотворной жизни, более 40 лет, гениальный изобретатель вынашивал идею вечного двигателя — «самодвижимой машины», и над этим проектом Кулибин фанатично работал свои последние годы, веря в безграничность человеческого разума.

Автор первой биографии Кулибина, изданной в 1819 году, Павел Свиньин писал: «Жизнь и кончина Ивана Петровича Кулибина служит приятнейшим убеждением, что у нас в России не одно богатство и знатность возвышаются, торжествуют, что гражданин с дарованием — в бороде и без чинов — может быть полезен отечеству, почтен от монархов, уважен и любим от соотчичей, счастлив и боготворим в своем семействе».

Автор — первый заместитель генерального директора Политехнического музея по основной деятельности