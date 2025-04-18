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Песков сообщил о передаче Путиным послания верховному лидеру Ирана Хаменеи

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин передал через главу МИД Ирана Аббаса Аракчи субстантивные послания иранскому верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом 18 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, через министра были переданы и самые добрые пожелания, и также субстантивные послания от президента для верховного руководителя Ирана», — сказал пресс-секретарь президента на брифинге, отвечая на вопрос, передавал ли Путин послание верховному лидеру Ирана.

Глава МИД Ирана прибыл с визитом в столицу 17 апреля. В этот же день Путин принял Аракчи в Кремле, также были запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 апреля сообщила, что в ходе встречи Лавров и Аракчи обсудят актуальные международные и региональные вопросы, включая иранскую ядерную программу и ситуацию в Сирии, а также укрепление координации действий в ООН и на других международных платформах, уточнила дипломат.

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