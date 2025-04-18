Bloomberg узнало о намерении США вскоре достичь прекращения огня на Украине

США планируют добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. Об этом 17 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, что является частью возобновленных усилий по прекращению боевых действий», — пишет издание.

Отмечается, что переговоры в четверг, 17 апреля, в основном были сосредоточены на скором прекращении огня и установлении прочного мира на Украине.

По данным агентства, официальные лица США заявили, что ожидают «значительный прогресс» по данному вопросу, и участники встречи согласились работать в этом направлении.

17 апреля СМИ сообщили о приезде госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа во Францию для давления на Макрона. По словам представителя госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс, на встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации должны обсудить прекращение боевых действий в украинском конфликте.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США провели телефонный разговор и обсудили украинский конфликт. Рубио проинформировал Лаврова о состоявшихся контактах с представителями Украины, Франции и ряда других стран Европы. Он добавил, что «обнадеживающий прием» американской делегации в Париже показал возможность достижения мира, если все стороны обяжутся достичь этого соглашения.