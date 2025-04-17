Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор и обсудили украинский конфликт. Об этом 17 апреля сообщили на сайте МИД РФ.
«17 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с госсекретарем США М. Рубио», — указано в сообщении.
Российский министр во время беседы подтвердил готовность Москвы продолжать совместную работу с Вашингтоном ради надежного устранения первопричин кризиса на Украине. Кроме того, госсекретарь США, который находится сейчас в Париже, проинформировал Лаврова о состоявшихся контактах с представителями Украины, Франции и ряда других стран Европы.
Также в МИД РФ отметили, что Лавров и Рубио договорились поддерживать дальнейшую оперативную связь.
В этот же день газета Blick сообщила, что Рубио и спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф находятся в Париже, где, очевидно, попытаются «навязать свою политику» французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы он отказался от сложившейся в Европе позиции по Украине, направленной на поддержку конфликта.
11 апреля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до начала переговоров заявлял, что встреча президента и спецпосланника — это хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.