На встрече в Париже США обсудят с Европой прекращение украинского конфликта
На предстоящей встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации обсудят прекращение боевых действий в украинском конфликте. Об этом 17 апреля сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в прямом эфире телеканала Fox News.
«Сейчас он (госсекретарь США Марко Рубио. — Ред.) находится в Париже вместе с европейскими партнерами, чтобы срочно обсудить ситуацию», — отметила она.
Представитель Госдепартамента добавила, что ситуация на Украине является «неприемлемой» и не имеет военного решения, поэтому президент США Дональд Трамп «полон решимости» остановить конфликт.
Брюс добавила, что украинская сторона выразила желание прекратить боевые действия.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие во французской столице будет посвящено теме урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что российская сторона ожидает продолжения переговоров Соединенных Штатов с представителями Европы и Украины.
Накануне сообщалось, что Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Уточнялось, что в столице Франции представители США обсудят с европейскими чиновниками пути продвижения общих интересов в регионе.