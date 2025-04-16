Рубио и Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Об этом 16 апреля сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.
«Рубио и Уиткофф отправятся в Париж для переговоров с европейскими коллегами для продвижения цели президента [США Дональда] Трампа по прекращению украинского конфликта», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что в Париже представители США обсудят с европейскими чиновниками пути продвижения общих интересов в регионе.
Ранее в этот день газета Politico сообщила, что Трамп был в ярости в отношении Европейского союза (ЕС) из-за поддержки объединением украинского президента Владимира Зеленского. В публикации говорится, что реакция Вашингтона подтолкнула Лондон к оказанию большего давления на Киев, чтобы в ближайшее время представители Украины сели за стол переговоров.
Трамп 14 апреля заявил, что ожидает «хороших предложений» по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. Президент добавил, что за годы, предшествовавшие конфликту, Вашингтон мог сделать многое для предотвращения столкновения на Украине.