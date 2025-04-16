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Politico узнала о ярости Трампа на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США

Politico: Трамп был в ярости на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент США Дональд Трамп был в ярости на Европейский союз (ЕС) из-за поддержки объединением украинского лидера Владимира Зеленского после конфликта глав государств в Белом доме. Об этом 16 апреля сообщила газета Politico.

«Трампа, как говорят, раздражали события того воскресенья (2 марта. — Ред.) — не только королевский визит Зеленского, но и вид Европы», — говорится в материале.

Согласно материалу, европейская сторона «обнимала» президента Украины, оказывая ему поддержку после произошедшего конфликта.

Неназванный британский чиновник отметил, что команде Трампа «не понравилось, как это выглядело». Он предположил, что реакция Вашингтона подтолкнула Лондон к оказанию большего давления на Киев, чтобы в ближайшее время представители Украины сели за стол переговоров.

По данным Politico, на следующий день после конфликта в Овальном кабинете Зеленский «вновь разозлил Трампа» своим 72-минутным интервью, в котором назвал мирное соглашение «очень далеко» находящимся от текущего положения. Отмечается, что это стало «спусковым крючком» для президента США, который впоследствии прекратил военную помощь Украине.

Из чего исходит Трамп в отношениях с Украиной. Разбор

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и не готов к урегулированию конфликта.

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