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Трамп заявил об ожидании хороших предложений по Украине в скором времени

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции со своим сальвадорским коллегой Найибом Букеле 14 апреля сообщил, что ожидает «хороших предложений» по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.

«Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Я думаю, что будут очень хорошие предложения очень скоро», — сказал он на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале вещателя CNBC Television.

Президент добавил, что за годы, предшествовавшие конфликту, Вашингтон мог сделать многое для предотвращения столкновения на Украине.

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В тот же день американский лидер опубликовал пост в социальной сети Truth Social, в котором возложил ответственность за украинский кризис на предыдущую президентскую администрацию Джо Байдена. Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к конфликту, но всё равно стремится остановить разрушения на Украине.

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