В конфликте России и Украины виновен бывший американский лидер Джо Байден. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«<Конфликт> между Россией и Украиной — это <конфликт> Байдена, а не мой. <...> Я не имел никакого отношения к этому <конфликту>, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения», — говорится в сообщении лидера Соединенных Штатов.

Кроме того, он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и Байден «проделали ужасную работу». Трамп отметил, что было много способов предотвратить начало этого конфликта, но теперь, как отмечает он, нужно заставить главу киевского режима остановиться.

Ранее, 12 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что устранение первопричин украинского конфликта — это единственное его решение. Кроме того, он назвал «мягко говоря, глупой» политику администрации бывшего президента США с попыткой изоляции РФ.