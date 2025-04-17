Представители США, Европы и Украины встретятся в Париже. Что пишут СМИ

В Париже 17 и 18 апреля пройдут переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с европейскими и украинскими политиками по урегулированию конфликта на Украине. Что пишут зарубежные СМИ о позициях сторон — в дайджесте «Известий».

BBC News: США проведут переговоры по Украине с европейскими союзниками

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и главный американский дипломат Марко Рубио проведут переговоры с европейскими коллегами в Париже 17 апреля, чтобы обсудить усилия по прекращению конфликта на Украине. Министр иностранных дел и глава минобороны Украины тоже прибыли во французскую столицу для участия в обсуждениях.

BBC News Переговоры, в которых также примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, станут самым высоким уровнем трансатлантического взаимодействия по вопросам [СВО] с февраля.

Европейские дипломаты заявили, что будут призывать США усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня. Уиткофф и Рубио встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его командой, прежде чем госсекретарь США проведет переговоры с Ламми и его французскими и немецкими коллегами. Также будут задействованы европейские советники по национальной безопасности.

Le Monde: Макрон встретится с Рубио и Виткоффом на фоне трансатлантической напряженности

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 апреля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Уиткофф, который недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным, и Рубио направляются в Париж для переговоров о прекращении конфликта на Украине.

Le Monde Стремление президента США Дональда Трампа к прекращению огня на Украине пока не принесло плодов, несмотря на его обещания быстро положить конец конфликту.

Макрон взял на себя инициативу по выработке скоординированного европейского ответа по защите интересов Украины как во время текущего конфликта, так и в его возможных последствиях, после того как Трамп потряс мир, начав прямые переговоры с Россией. Французский дипломатический источник сообщил, что Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудят «конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранское ядерное досье».

Politico: Украинцы закатывают глаза на Уиткоффа и отвергают любые изменения границ

Специальный посланник США Стив Уиткофф передал пожелание Москвы о мире в обмен на пять украинских регионов. Однако представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что его страна никогда не откажется от защиты территориальной целостности.

Politico «Украина — суверенное государство, единое в международно признанных границах. Эта позиция Украины неизменна и никогда не изменится. Я могу сказать: никогда. Сколько бы лет, месяцев ни прошло — никогда», — сказал Тихий.

Он вновь обозначил три красные линии Киева в переговорах с Москвой: Украина не признает территории российскими и не согласится на ограничения своей обороноспособности или внешней помощи. Также третьи страны не будут иметь права вето на выбор Украины в пользу тех или иных союзов и объединений.

The Kyiv Independent: Высшие должностные лица Украины прибыли в Париж

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а также украинские министр иностранных дел Андрей Сибига и глава минобороны Рустем Умеров прибыли в Париж 17 апреля, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева и встретиться с официальными лицами США. Ермак сообщил, что в рамках визита запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч с представителями стран, входящих в «коалицию желающих» и способных гарантировать безопасность Украине, включая Францию, Германию и Великобританию. Также запланированы встречи с представителями Соединенных Штатов.

The Kyiv Independent Киев и его европейские партнеры работают над тем, чтобы заручиться более жесткими обязательствами США в области безопасности, которые помогут сдержать любую будущую агрессию. Поскольку Вашингтон исключил возможность участия своих войск в запланированных «силах обеспечения безопасности» на Украине, Лондон пытается склонить Трампа к предоставлению по крайней мере разведывательной или военно-воздушной поддержки. Но пока безуспешно.

Вместо этого Трамп пытается договориться о прекращении огня между Киевом и Москвой, используя стратегию, которую критики считают благоприятной для позиций России. Президент США временно приостановил военную и разведывательную помощь Украине, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, в то время как его угрозы ввести дополнительные тарифы и санкции против России еще не осуществились.