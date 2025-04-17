Представители США, Европы и Украины встретятся в Париже. Что пишут СМИ
В Париже 17 и 18 апреля пройдут переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с европейскими и украинскими политиками по урегулированию конфликта на Украине. Что пишут зарубежные СМИ о позициях сторон — в дайджесте «Известий».
BBC News: США проведут переговоры по Украине с европейскими союзниками
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и главный американский дипломат Марко Рубио проведут переговоры с европейскими коллегами в Париже 17 апреля, чтобы обсудить усилия по прекращению конфликта на Украине. Министр иностранных дел и глава минобороны Украины тоже прибыли во французскую столицу для участия в обсуждениях.
Европейские дипломаты заявили, что будут призывать США усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня. Уиткофф и Рубио встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его командой, прежде чем госсекретарь США проведет переговоры с Ламми и его французскими и немецкими коллегами. Также будут задействованы европейские советники по национальной безопасности.
Le Monde: Макрон встретится с Рубио и Виткоффом на фоне трансатлантической напряженности
Президент Франции Эммануэль Макрон 17 апреля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Уиткофф, который недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным, и Рубио направляются в Париж для переговоров о прекращении конфликта на Украине.
Макрон взял на себя инициативу по выработке скоординированного европейского ответа по защите интересов Украины как во время текущего конфликта, так и в его возможных последствиях, после того как Трамп потряс мир, начав прямые переговоры с Россией. Французский дипломатический источник сообщил, что Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудят «конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иранское ядерное досье».
Politico: Украинцы закатывают глаза на Уиткоффа и отвергают любые изменения границ
Специальный посланник США Стив Уиткофф передал пожелание Москвы о мире в обмен на пять украинских регионов. Однако представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что его страна никогда не откажется от защиты территориальной целостности.
Он вновь обозначил три красные линии Киева в переговорах с Москвой: Украина не признает территории российскими и не согласится на ограничения своей обороноспособности или внешней помощи. Также третьи страны не будут иметь права вето на выбор Украины в пользу тех или иных союзов и объединений.
The Kyiv Independent: Высшие должностные лица Украины прибыли в Париж
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а также украинские министр иностранных дел Андрей Сибига и глава минобороны Рустем Умеров прибыли в Париж 17 апреля, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева и встретиться с официальными лицами США. Ермак сообщил, что в рамках визита запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч с представителями стран, входящих в «коалицию желающих» и способных гарантировать безопасность Украине, включая Францию, Германию и Великобританию. Также запланированы встречи с представителями Соединенных Штатов.
Вместо этого Трамп пытается договориться о прекращении огня между Киевом и Москвой, используя стратегию, которую критики считают благоприятной для позиций России. Президент США временно приостановил военную и разведывательную помощь Украине, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, в то время как его угрозы ввести дополнительные тарифы и санкции против России еще не осуществились.