Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Кандидат в депутаты из Ульяновской области найден мертвым у жилого дома в Москве
Общество
Минтруд назвал восемь признаков для определения подмены трудовых отношений
Мир
FT сообщила о приостановке планов зарубежных компаний по уходу из РФ
Общество
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
Происшествия
Беспилотник ВСУ нейтрализовали вблизи ЗАЭС
Мир
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Мир
Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Происшествия
Взрыв прогремел на предприятии в Москве
Общество
Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде
Мир
В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти
Мир
Экс-президента Киргизии признали виновным в освобождении криминального авторитета
Авто
За минувшие сутки в России произошло 273 ДТП
Мир
СБУ предъявила обвинения экс-заместителю Кличко
Наука и техника
Мишустин указал на важность передовых технологий в пассажирском судостроении
Наука и техника
Ученые нашли признаки жизни в атмосфере экзопланеты K2‑18b
Наука и техника
Ковальчук указал на невозможность освоения Луны и Марса без атомной энергетики
Мир
WSJ сообщила о трудностях ХАМАС с выплатами бойцам и чиновникам в Газе

Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине

Песков: РФ видит со стороны Европы ориентированность на продолжение конфликта
0
EN
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Возможная отправка странами Европы военного континента на Украину в рамках так называемой миссии «коалиция желающих», ведет к продолжению конфликта на территории страны. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал предстоящую встречу украинской делегации с представителями США, а также с «коалицией желающих» в Париже.

«Дальше, конечно, ожидали бы проявление европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны», — считает Песков.

Представитель Кремля предположил, что мероприятие будет посвящено теме урегулирования украинского конфликта. Также Песков напомнил, что незадолго до этого президент России Владимир Путин также провел встречу со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффов, итоги которой доложены президенту США Дональду Трампу.

Поэтому на данный момент российская сторона ожидает продолжения переговоров Соединенных Штатов с представителями Европы и Украины.

Военный поворот: станет ли ЕС главным оружейным донором Украины
Сколько боеприпасов и когда страны Евросоюза хотят передать ВСУ

Накануне сообщалось, что Государственный секретарь США Марко Рубио и Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Уточнялось, что в Париже представители США обсудят с европейскими чиновниками пути продвижения общих интересов в регионе.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025