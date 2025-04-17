Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине

Возможная отправка странами Европы военного континента на Украину в рамках так называемой миссии «коалиция желающих», ведет к продолжению конфликта на территории страны. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал предстоящую встречу украинской делегации с представителями США, а также с «коалицией желающих» в Париже.

«Дальше, конечно, ожидали бы проявление европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны», — считает Песков.

Представитель Кремля предположил, что мероприятие будет посвящено теме урегулирования украинского конфликта. Также Песков напомнил, что незадолго до этого президент России Владимир Путин также провел встречу со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффов, итоги которой доложены президенту США Дональду Трампу.

Поэтому на данный момент российская сторона ожидает продолжения переговоров Соединенных Штатов с представителями Европы и Украины.

Накануне сообщалось, что Государственный секретарь США Марко Рубио и Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Уточнялось, что в Париже представители США обсудят с европейскими чиновниками пути продвижения общих интересов в регионе.

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