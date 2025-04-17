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СМИ сообщили о приезде Рубио и Уиткоффа во Францию для давления на Макрона

Blick: Рубио и Уиткофф прибыли во Францию, чтобы оказать давление на Макрона
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Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN
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Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф находятся в Париже, где, очевидно, попытаются «навязать свою политику» французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы он отказался от европейской позиции по Украине. Об этом 17 апреля пишет швейцарская газета Blick.

Приезд таких высоких гостей в Париж говорит о том, что Франция играет ключевую роль в текущих международных дискуссиях, особенно по Украине, отмечает автор. Однако возможно и совсем противоположное.

«Макрон, возможно, считает, что он находится в центре мировой дипломатической игры. <…> Но возможно и обратное — <…> на французского президента, который не так силен, как он думает, могут оказать давление», — отмечает издание.

Главная цель приезда — заставить Макрона отказаться от двух идей, которые больше всего огорчают Вашингтон: от желания направить европейских военных для «успокоения» на Украину по окончании конфликта и от возможного признания Францией палестинского государства, говорится в материале. Вполне вероятно, что по итогам переговоров мир может ожидать «парижский скандал» между Рубио, Уиткоффом и Макроном, который оканчивает свой второй президентский срок в мае 2027 года.

«Париж сейчас «играет роль камешка» в ботинке Дональда Трампа, который последний раз принимал главу французского государства в Белом доме 25 февраля», — отмечает издание.

При этом госсекретарь США по прибытии в Париж отметил, что единственной целью визита является намерение продвинуться в достижении урегулирования на Украине.

«Прибыл в Париж с одной целью на уме: обеспечить реальные, практические решения для прекращения <конфликта> между Россией и Украиной», — написал Рубио в соцсети Х (бывш. Twitter).

Представители США, Европы и Украины встретятся в Париже. Что пишут СМИ

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила 17 апреля, что на предстоящей встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации обсудят прекращение боевых действий в украинском конфликте. Она добавила, что ситуация на Украине является «неприемлемой» и не имеет военного решения, поэтому президент США «полон решимости» остановить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия после мероприятия во французской столице по теме урегулирования ожидает продолжения переговоров Соединенных Штатов с представителями Европы и Украины.

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