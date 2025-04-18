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«Разговоры о важном» 21 апреля — тема и программа урока

«Разговоры о важном» 21 апреля посвятят российской медицине
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В понедельник, 21 апреля, в школах и колледжах России состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Он будет посвящен развитию медицины в нашей стране. «Известия» рассказывают о теме и программе занятия в разных классах.

«Разговоры о важном» 21 апреля — тема урока

Занятие «Медицина в России» направлено на формирование у учащихся понимания значимости медицины для государства, общества и каждого отдельного человека. Школьникам и студентам расскажут о достижениях известных российских врачей, разнообразии медицинских профессий, а также применении современных технологий для постановки диагнозов и лечения.

Занятие пройдет в формате познавательной беседы с использованием видеоматериалов, презентаций и интерактивных элементов. В качестве федерального спикера выступит президент научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук, детский хирург Леонид Рошаль.

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Рекомендуемая продолжительность урока — 30 минут. Методические материалы опубликованы на сайте проекта «Разговоры о важном».

«Разговоры о важном» 21 апреля — программа урока

Школьникам всех возрастов покажут короткое видео «Путешествие в историю российской медицины: от травников до великих врачей», в котором будут обозначены основные этапы развития института медицинской помощи в нашей стране. Помимо этого, учащимся предложат выполнить интерактивное задание «Правда или вымысел», определив, какие из приведенных высказываний о медицине являются фактами, а какие — мифами. Начиная с 5-го класса учащимся также будут рассказывать о применении новейших технологий в медицине, включая искусственный интеллект.

С учениками 1–2 классов поговорят о том, что такое медицина и в чем состоит работа врача. Им также расскажут о том, какие специалисты работают в больницах и как они обеспечивают функционирование медучреждения. В конце урока с детьми обсудят важность ответственного подхода к заботе о здоровье. Школьники также выполнят творческое задание «Здоровье — это», по-своему расшифровав каждую букву этого слова (например: з — зарядка, д — движение и т.д.).

Учащимся 3–4-х классов расскажут о достижениях известных российских врачей, таких как Николай Пирогов, Иван Сеченов и Николай Склифосовский и других. Ребятам также напомнят о подвигах медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, младшеклассники выполнят интерактивное задание «Медицинские профессии» и заполнят «Чек-лист здорового школьника».

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С учащимися 5–7-х классов поговорят о том, как повышение качества и доступности медицины влияет на общество и экономическое состояние страны. Им также расскажут, когда в России начали проводить массовые вакцинации и как появился привычный для современных людей клинический метод постановки диагноза. Кроме того, ребята более подробно познакомятся с медицинскими профессиями от вспомогательного персонала больниц до фармацевтов и инженеров-конструкторов медицинского оборудования.

Школьников из 8–9-х классов познакомят с понятиями «доступность медицины» и «человекоориентированный подход в здравоохранении». Им также расскажут о видах медицинской помощи: первичной, скорой, неотложной и специализированной. С ребятами также поговорят о том, какие качества нужны человеку, чтобы стать врачом и с какими трудностями сталкиваются представители разных медицинских профессий.

Со старшеклассниками обсудят роль системы здравоохранения в развитии государства, а также вызовы, с которыми сталкивается современная медицина. Им также расскажут, что такое лекарственная безопасность и почему она важна. С учащимися подробно поговорят о том, какую карьеру можно построить в медицинской сфере и в каких специалистах нуждается отрасль.

«Разговоры о важном» 21 апреля — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Министерством просвещения в 2022 году. Он посвящен истории, культуре, географии и государственному устройству России. Некоторые уроки отводятся на обсуждение актуальных тем школьной и повседневной жизни учащихся.

Предыдущее занятие было посвящено гражданской авиации в России. Школьникам и студентам рассказали об истории и значении этой отрасли и познакомили с востребованными профессиями сфере гражданских авиаперевозок.

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