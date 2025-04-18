Рубио указал на готовность США помочь в урегулировании конфликта на Украине

Соединенные Штаты готовы помочь в урегулировании конфликта на Украине, если обе стороны настроены на достижение мира. Об этом 18 апреля на пресс-конференции сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Если обе стороны серьезно настроены на достижение мира, тогда мы хотим помочь», — заявил он.

Госсекретарь также отметил, что США необходимо в ближайшее время понять, вероятно ли быстро достичь мирного урегулирования. Он добавил, что украинский конфликт — важная тема, но существует много других вопросов, «заслуживающих американского внимания».

«Нам нужно понять сейчас, в течение нескольких дней, возможно ли это (мирное урегулирование на Украине. — Ред.) в краткосрочной перспективе, потому что если нет, то мы просто будем двигаться дальше», — подчеркнул Рубио.

При этом, по словам госсекретаря, Соединенные Штаты пока не готовы обсуждать детали по гарантиям безопасности для Украины.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США провели телефонный разговор и обсудили украинский конфликт. Глава российского МИДа во время беседы подтвердил готовность Москвы продолжать совместную работу с Вашингтоном ради надежного устранения первопричин кризиса на Украине.

В свою очередь, Рубио заявил, что «обнадеживающий прием» американской делегации в Париже показал возможность достижения мира, если все стороны обяжутся достичь этого соглашения.

В тот же день СМИ сообщили о приезде Рубио и спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа во Францию. По словам представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс, на встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации должны обсудить прекращение боевых действий.