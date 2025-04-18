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В Канске отца трех убитых своей матерью детей задержали за истязание сына

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Фото: СУ СК РФ
dzen
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В Красноярском крае сотрудники правоохранительные органы задержали 40-летнего отца троих погибших в Канске детей, убитых своей матерью. Как сообщает 18 апреля ГСУ Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю, мужчина подозревается в истязании четвертого ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

«По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый, систематически, используя противоправные методы воспитания, избивал своего 7-летнего сына», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что в трехлетнем возрасте ребенка отец сломал ему нос. В прошлом году мальчик не раз появлялся в школе с синяками и ссадинами. Сейчас несовершеннолетний помещен в социальное учреждение, где ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

«Факты систематического истязания отцом ребенка установлены следствием в ходе расследования уголовного дела об убийстве троих детей их матерью, также подтверждаются показаниями свидетелей», — сообщило региональное ведомство.

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14 апреля в Канске задержали жительницу Красноярского края после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»). В прокуратуре региона уточнили, что подозреваемая состоит на учете у психиатра.

15 апреля ей предъявили обвинение, на следующий день фигурантка была арестована. Свою женщина полностью признала. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что до 13 июня обвиняемая будет содержаться в СИЗО, где ей предоставят психиатрическое лечение.

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