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Многодетной матери из Канска предъявили обвинение в убийстве детей

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Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю
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Многодетной матери из Канска предъявили обвинение в убийстве детей. Об этом 15 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по региону и Республике Хакасия.

Уточняется, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех малолетних, совершенное с особой жесткостью»).

«Фигурантка помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным СУ СК РФ, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Жительницу Красноярского края задержали 14 апреля в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет.

По данному факту возбудили уголовное дело. В прокуратуре региона добавили, что подозреваемая состоит на учете у психиатра.

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