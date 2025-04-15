Многодетной матери из Канска предъявили обвинение в убийстве детей
Многодетной матери из Канска предъявили обвинение в убийстве детей. Об этом 15 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по региону и Республике Хакасия.
Уточняется, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех малолетних, совершенное с особой жесткостью»).
«Фигурантка помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным СУ СК РФ, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Жительницу Красноярского края задержали 14 апреля в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет.
По данному факту возбудили уголовное дело. В прокуратуре региона добавили, что подозреваемая состоит на учете у психиатра.