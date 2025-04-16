Обвиняемую в убийстве трех своих детей жительницу Канска арестовали на два месяца

Жительнице Канска, которая обвиняется в убийстве троих своих детей, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Жительнице Канска, обвиняемой в убийстве своих троих детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в Telegram-канале.

Она обвиняется по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»). Прокурор настаивал на ее аресте, поскольку она представляет угрозу для окружающих.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что до 13 июня женщина будет соержаться в СИЗО, где ей окажут психиатрическое лечение. Также будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза на установление вменяемости обвиняемой на момент совершения преступления.

Отмечается, что в ходе заседания в Центральном районном суде Красноярска женщина полностью признала вину и отметила, что помнит события того дня. По данным прокуратуры, она попросила суд простить ее за совершенное преступление, при этом согласившись с ходатайством об аресте.

Этим утром сообщалось, что следствие ходатайствовало об аресте обвиняемой. По их версии, женщина могла скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать воздействие на свидетелей произошедшего и совершить иные преступные деяния.

Жительницу Красноярского края задержали 14 апреля в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В прокуратуре региона уточнили, что подозреваемая состоит на учете у психиатра. 15 апреля ей предъявили обвинение.