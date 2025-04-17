Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ совершили атаки тремя БПЛА на Энергодар
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Мир
Глава минобороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад в честь Дня Победы
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Общество
Дело возбудили в Самаре из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Происшествия
В подмосковной школе ученик напал на учительницу с молотком
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
Гуцул связала действия Кишинева против нее со страхом перед Гагаузией
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Россия обсудила с КНР расширение поставок энергоресурсов и общие СПГ-проекты
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
МИД РФ сообщил темы предстоящей встречи Лаврова с министром иностранных дел Ирана
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Политика
В Госдуме ответили на призыв Финляндии к полному прекращению огня на Украине
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ

Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве

0
EN
Фото: t.me/moscowcourts
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает 17 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Срок ареста фигуранта, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), составит два месяца.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дедова Алексея Владимировича», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

В избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, о чем ходатайствовал сам Дедов и его адвокат, суд отказал.

Оборонное предпринятие: за что арестован экс-глава Курской области
Алексею Смирнову грозит до 10 лет лишения свободы

Бывший губернатор региона Алексей Смирнов, с которым работал Дедов, был задержан накануне, 16 апреля. Показания против чиновника дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций. В тот же день Мещанский районный суд Москвы арестовал Смирнова на два месяца. В правоохранительных органах 17 апреля сообщили, что вина экс-губернатора практически доказана. Оперативные мероприятия по его делу шли несколько месяцев.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Дедову в хищении более 1 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025