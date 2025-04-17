Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает 17 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Срок ареста фигуранта, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), составит два месяца.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дедова Алексея Владимировича», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

В избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, о чем ходатайствовал сам Дедов и его адвокат, суд отказал.

Бывший губернатор региона Алексей Смирнов, с которым работал Дедов, был задержан накануне, 16 апреля. Показания против чиновника дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций. В тот же день Мещанский районный суд Москвы арестовал Смирнова на два месяца. В правоохранительных органах 17 апреля сообщили, что вина экс-губернатора практически доказана. Оперативные мероприятия по его делу шли несколько месяцев.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Дедову в хищении более 1 млрд рублей.