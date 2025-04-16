Оборонное предпринятие: за что арестован экс-глава Курской области

Обвинение в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей предъявлено экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и его первому заместителю Алексею Дедову, сообщили в МВД. По версии следствия, они совместно с руководством Корпорации развития Курской области организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Вечером 16 апреля Мещанский райсуд Москвы отправил Смирнова в СИЗО на два месяца. За мошенничество ему может грозить до десяти лет лишения свободы, однако в ходе расследования число статей УК, которые ему вменят, может увеличиться, полагают юристы. Подробности дела — в материале «Известий».

За что задержали экс-главу Курской области

Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и его первому заместителю Алексею Дедову предъявлено обвинение в хищении.

«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной» , — рассказала она.

Вечером 16 апреля Мещанский суд Москвы отправил Алексея Смирнова в СИЗО на два месяца. Адвокаты запрашивали для него более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражей, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

В ходе расследования предварительно установлено, что фигуранты дела управляли участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств, сообщила Ирина Волк.

Источник «Известий», знакомый с ходом следствия, добавил, что показания против Смирнова дал ранее арестованный бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

Масштабные задержания чиновников и бизнесменов, связанных с этой структурой, начались в декабре 2024 года. Сперва Ленинский райсуд Курска арестовал на два месяца бывшего заместителя генедиректора корпорации Игоря Грабина. Следствие указало, что чиновника с февраля 2023 года по сентябрь 2024-го выполнял административно-хозяйственные функции, связанные с управлением, распоряжением имуществом и финансами. Его обвинили в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Дело заведено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Спустя две недели тот же суд избрал меру пресечения главе корпорации Владимиру Лукину по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он при работе с инвесторами в 2023 году велел одному из подчиненных заключить с коммерческой организацией договор о строительных работах на приграничной территории региона и оплатить его исполнение. Установлено, что к тому моменту все работы уже выполнила другая фирма, услуги которой были оплачены в полной мере. В итоге из бюджета региона неправомерно растратили более 173 млн рублей, полагают в прокуратуре.

В январе 2025 года за хищение более 43,5 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений, арестовали директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, сообщала объединенная пресс-служба судебной системы региона. По версии следствия, он совершил кражу средств, предназначенных для выполнения работ.

Тогда же, как писали «Известия», Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба в 3 млрд рублей, нанесенного при заключении госконтрактов для строительства защитных сооружений в Курской области. В частности, речь идет о блиндажах, огневых точках, опорных пунктах и противотанковых пирамидах.

Требования прокуратуры

Уже в марте 2025 года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал с бывших чиновников, руководивших «Корпорацией развития Курской области», более 4,1 млрд рублей.

По версии надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству региона было выделено 19,4 млрд рублей для строительства сооружений для «защиты страны от военной агрессии Украины».

С октября 2022 года в регионе ввели особый режим функционирования органов управления, напомнили тогда в Генпрокуратуре. Он, среди прочего, позволяет осуществлять закупки без проведения аукционных процедур.

По указанию Алексея Смирнова генподрядчиком работ по созданию фортификационных сооружений определили «Корпорацию развития Курской области». Это акционерное общество, подконтрольное правительству области. Его директором с октября 2021 года был Владимир Лукин, с августа 2022 года должность его заместителя получил Игорь Грабин, а с января 2023-го — Снежана Мартьянова.

Лукин, Грабин и Мартьянова были обязаны самостоятельно формировать перечень основных подрядчиков и распределять среди них виды работ по строительству защитных сооружений, «а также единолично принимать решения об оплате контрактов», говорится в иске Генпрокуратуры.

Следствие установило, что подозреваемые использовали свое служебное положение в личных целях, а также в интересах доверенных лиц, то есть занимались незаконным обогащением. В итоге фигуранты «злоупотребили введенным режимом повышенной готовности в Курской области, который позволял им работать без конкурентных процедур». Как результат, они завышали цены при заключении госконтрактов. Для этого к своей схеме привлекли депутата Курской областной думы седьмого созыва Максима Васильева.

В коррупционной схеме участвовал и экс-депутат Курской областной думы пятого созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой и предприниматель из Москвы Иван Уткин. Компания последнего «Техимпэкс» заключила шесть договоров с корпорацией и получила более 1,3 млрд рублей бюджетных денег.

Всего с 2022 по 2023 год при содействии чиновников корпорации было заключено 23 договора на общую сумму 3,2 млрд рублей. «В свою очередь, Васильев, Бессонов, Мартьянов, Федоров и Уткин передали Лукину, Грабину и Мартьяновой в качестве вознаграждения 25% от общей суммы соглашений . То есть, не менее 805 млн рублей за оказанное ими незаконное содействие при заключении договоров и получении бюджетных денежных средств», — сообщали в Генпрокуратуре.

Также в марте этого года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 156 млн рублей. Как сообщила Ирина Волк, следствие заподозрило в нем должностных лиц Корпорация развития Курской области и еще двух коммерческих организаций: они заключили контракты на производство и поставку бетонных пирамид, предназначенных для строительства заградительных линий.

Что грозит за мошенничество

Если предполагаемые схемы происходили по согласованию с экс-губернатором, то в зависимости от участия ему могут быть предъявлены обвинения в различных должностных преступлениях, а также мошенничество, пояснил «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев.

— Если вывод средств через подставные организации будет подтвержден, то сроки могут быть более десяти лет лишения свободы, — отметил он.

Схема с нарушением закона при проведении тендеров совсем не новая, отметил судебный юрист Илья Васильчук. Правоохранительные органы регулярно выявляют такие схемы, а суды привлекают к ответственности виновных.

— В 2018 году в уголовном праве РФ даже появились две специальные статьи 200.4 и 200.5 УК РФ, в которых введена отдельная ответственность за злоупотребления в сфере закупок, — сказал эксперт. — По ним предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф.

Если одно из лиц, совершившее преступление, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, то его могут освободить от уголовной ответственности. Эта норма, по словам Ильи Васильчука, направлена на ускорение следствия и повышения вероятности раскрытия.

— Не исключаю, что задержание экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова как раз связано с деятельным раскаянием одного из фигурантов этого уголовного дела, — подчеркнул он. — Причем «букет» статей Уголовного кодекса, по которым он может быть привлечен к ответственности, достаточно большой.

В частности, эксперт выделил статьи о злоупотреблении должностными полномочиями, злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, нарушении должностным лицом условий госконтракта по гособоронзаказу, превышении должностных полномочий, получении взятки и халатности.

По словам адвоката по уголовным делам Максима Калинова, Смирнову по статье о мошенничестве грозит наказание до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей.