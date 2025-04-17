В МВД сообщили о длительном расследовании против экс-губернатора Смирнова
Расследование деятельности экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова проводились уже несколько месяцев. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в ТАСС.
В ведомстве уточнили, что вина Смирнова уже практически доказана.
«Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — рассказали в правоохранительных органах.
Смирнов был задержан ранее 16 апреля. Уточняется, что показания против экс-губернатора дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций. В тот же день Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Курской области на два месяца.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Алексею Дедову в хищении более 1 млрд рублей.