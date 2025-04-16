Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом 16 апреля рассказал источник Telegram-канала «112».
По его данным, в Курской области похитили примерно 200 млн рублей из 15 млрд рублей, которые были выделены из федерального бюджета для обороны региона.
Показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций.
«Схема заключалась в следующем: деньги распределялись через тендеры, их выигрывали фиктивные фирмы-однодневки. После перевода средств создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые затем расторгались», — говорится в публикации «112».
Далее новые контракты заключали с другими фирмами, которые также были однодневками, старые же исчезали вместе с полученной предоплатой.
Процессуальный статус задержанного бывшего губернатора Курской области пока не определен.
Лукина арестовали 20 декабря 2024 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении оборонных объектов. В отношении него возбудили уголовное дело. Согласно сведениям источника, действия гендиректора, предварительно, привели к растрате бюджетных средств в размере свыше 173 млн рублей.
Объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале 19 марта сообщила об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры и взыскании свыше 4,1 млрд рублей в пользу Российской Федерации с бывших чиновников, руководивших «Курской корпорацией развития» — Владимира Лукина, Игоря Грабина, Снежаны Мартьяновой и других лиц.