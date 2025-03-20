С бывших чиновников Курской области взыскали более ₽4,1 млрд в пользу РФ

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал с бывших чиновников, руководивших Курской корпорацией развития, более 4,1 млрд рублей в пользу Российской Федерации. Об этом 19 марта сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале.

«Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Полная сумма, обращенная в доход государства, составила 4 101 653 592 рубля. Помимо этого с указанных лиц также взыскали госпошлину на сумму 900 тыс. рублей. Сообщается, что решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Требование взыскать с Лукина и прочих соучастников дела прокуратура предъявила в конце января. Чиновники Курской корпорацией развития были обвинены в присвоении бюджетных денег, которые были выделены для строительства фортификаций на границе с Украиной.

8 марта СМИ сообщили о найденном BMW X6 с номером 777 у жены Владимира Лукина. Отмечается, что стоимость автомобиля с таким номером колеблется от 0,5 млн до 7 млн рублей, в зависимости от комбинации цифр и букв. 20 декабря Лукина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений. В отношении него было возбуждено уголовное дело. По информации источника, действия гендиректора, предварительно, привели к растрате бюджетных средств в размере более 173 млн рублей.