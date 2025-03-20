Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
На Украине продлили арест бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
СМИ сообщили о попытке США ликвидировать одного из лидеров хуситов в Сане
Спорт
Дзюба прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду
Мир
Вучич заявил о вере в развитие сотрудничества с НАТО после встречи с Рютте
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Армия
Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Мир
Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Мир
Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку Имамоглу 23 марта
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Спорт
Экс‑футболист сборной Черногории Делибашич умер на 44‑м году жизни
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

С бывших чиновников Курской области взыскали более ₽4,1 млрд в пользу РФ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал с бывших чиновников, руководивших Курской корпорацией развития, более 4,1 млрд рублей в пользу Российской Федерации. Об этом 19 марта сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале.

«Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Полная сумма, обращенная в доход государства, составила 4 101 653 592 рубля. Помимо этого с указанных лиц также взыскали госпошлину на сумму 900 тыс. рублей. Сообщается, что решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Требование взыскать с Лукина и прочих соучастников дела прокуратура предъявила в конце января. Чиновники Курской корпорацией развития были обвинены в присвоении бюджетных денег, которые были выделены для строительства фортификаций на границе с Украиной.

Пришли в оборону: чиновников Курска подозревают в хищении денег, выделенных на защиту региона
Ущерб оценивается более чем в 3 млрд рублей

8 марта СМИ сообщили о найденном BMW X6 с номером 777 у жены Владимира Лукина. Отмечается, что стоимость автомобиля с таким номером колеблется от 0,5 млн до 7 млн рублей, в зависимости от комбинации цифр и букв. 20 декабря Лукина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений. В отношении него было возбуждено уголовное дело. По информации источника, действия гендиректора, предварительно, привели к растрате бюджетных средств в размере более 173 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025