СМИ сообщили о найденном BMW X6 с номером 777 у жены арестованного экс-главы КРКО

Автомобиль BMW X6 с номером 777 обнаружили у жены арестованного бывшего гендиректора «Корпорации развития» Курской области (КРКО) Владимира Лукина. Об этом свидетельствуют данные регистрационных документов.

«BMW X6 2020 года с красивым номером — тремя семерками — оформлена на жену Лукина», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что стоимость автомобиля с таким номером колеблется от 0,5 млн до 7 млн рублей, в зависимости от комбинации цифр и букв.

Кроме того, за последние три года на иномарку было наложено 17 штрафов. Все они были получены в Москве и Подмосковье.

20 декабря Лукина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений. В отношении него было возбуждено уголовное дело. По информации источника, действия гендиректора, предварительно, привели к растрате бюджетных средств в размере более 173 млн рублей.