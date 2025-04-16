Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Правоохранители предъявили обвинения бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его заместителю Алексею Дедову по делу о мошенничестве. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — приводит ее слова «МВД Медиа».
Как рассказала Волк, следствие установило, что задержанные руководили преступной группой и совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение средств.
Фигурантам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.
Экс-губернатор Курской области был задержан ранее в тот же день. Уточняется, что показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций. Материал об избрании меры пресечения в отношении бывшего губернатора поступил в Мещанский районный суд Москвы.