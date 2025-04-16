Ходатайство о мере пресечения экс-губернатору Курской области рассмотрят в Москве
В суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения экс-губернатору Курской области», — указано в Telegram-канале.
Отмечается, что Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства по делу экс-губернатора в ближайшее время.
Ранее в этот день экс-губернатор Курской области был задержан. Отмечается, что показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций.