Суд в Кишиневе оставил Гуцул под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева отклонила протест адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул, сохранив для нее меру пресечения в виде 30-дневного домашнего ареста. Об этом 17 апреля сообщили молдавский телеканал Canal 5.

«Евгения Гуцул остается под домашним арестом. Ходатайство прокуроров [об ужесточении меры пресечения] отклонено», — указано в Telegram-канале вещателя.

Адвокат Гуцул Наталья Байран после заседания подчеркнула, что защита Гуцул считает задержание и арест политика незаконными и намерена подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Днем ранее в столице Гагаузии Комрате прошел митинг в поддержку главы автономии. По итогам акции была принята резолюция, которая включает в том числе гарантию невмешательства Кишинева в гагаузские институты власти, а также освобождение политика.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.