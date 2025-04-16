Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
Жители Гагаузской автономии Молдавии на митинге в Комрате выразили поддержку ее главы Евгении Гуцул и потребовали восстановления всех полномочий. Об этом 16 апреля сообщил молдавский телеканал Canal 5 в своем Telegram-канале.
«Мы, жители автономно-территориального образования Гагаузия, <…> заявляем о решительном протесте против антигагаузской политики центральных властей Молдавии. <…> В связи с создавшейся ситуацией мы требуем от центральных властей Молдавии немедленного восстановления всех прав и полномочий АТО Гагаузия», — сказано в сообщении.
Как сообщают в Telegram-канале телерадиокомпании GRT, на митинге приняли резолюцию, которая включает в том числе гарантию невмешательства Кишинева в институты власти в Гагаузии, а также освобождение из-под домашнего ареста Евгении Гуцул и прекращение политического преследования руководства автономии.
Ранее, 15 апреля, Народное собрание (парламент) Гагаузии Молдавии сообщило о внешнем управлении автономией из Кишинева. Помимо этого, парламент обвинил Конституционный суд Молдавии в утрате легитимности.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток.
9 апреля суд вынес постановление о переводе Гуцул на домашний арест.