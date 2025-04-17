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Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» о размещении контингента на Украине

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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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План Франции и Британии о «многонациональном миротворческом контингенте», размещенном на Украине, является безумным. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на все усилия, Париж и Лондон по-прежнему не могут добиться единства поддержки безумного плана, который они продвигают по размещению на Украине, как они это сформулировали, «многонационального миротворческого контингента» в составе подразделений ряда стран — членов НАТО», — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, к этой авантюре готовы присоединиться лишь «оголтелые русофобы» из прибалтийских государств.

Захарова также подчеркнула, что большинство участников коалиции сомневаются в осуществимости этой военной интервенции без поддержки США. Однако Вашингтон не намерен «втягиваться в такую авантюру», осознавая возможные последствия.

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Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 27 марта. На встрече присутствовало около 30 европейских лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах. Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению киевского режима «сильной армией».

В свою очередь Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.

10 апреля агентство AFP сообщило, что только шесть стран из 30 участников «коалиции желающих» заявили, что могут отправить военнослужащих на Украину. О готовности отправить свои контингенты заявили Великобритания, Франция и страны Балтии.

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