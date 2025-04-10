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СМИ сообщили о готовности шести стран «коалиции желающих» направить силы на Украину

AFP: только шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Только шесть стран из 30 участников «коалиции желающих» заявили, что могут отправить военнослужащих на Украину. Об этом 10 апреля сообщило агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников.

В частности, указывается, что о готовности отправить свои контингенты заявили Великобритания, Франция и страны Балтии.

При этом, как отмечает агентство, серьезной проблемой для участников дискуссии о плане действий по Украине стало то, что они практически не имеют представления о возможных действиях США в отношении России в контексте мирного урегулирования.

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Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 27 марта. На встрече присутствовало около 30 европейских лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах. Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению киевского режима «сильной армией».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.

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