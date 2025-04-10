СМИ сообщили о готовности шести стран «коалиции желающих» направить силы на Украину
Только шесть стран из 30 участников «коалиции желающих» заявили, что могут отправить военнослужащих на Украину. Об этом 10 апреля сообщило агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников.
В частности, указывается, что о готовности отправить свои контингенты заявили Великобритания, Франция и страны Балтии.
При этом, как отмечает агентство, серьезной проблемой для участников дискуссии о плане действий по Украине стало то, что они практически не имеют представления о возможных действиях США в отношении России в контексте мирного урегулирования.
Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 27 марта. На встрече присутствовало около 30 европейских лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах. Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению киевского режима «сильной армией».
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.