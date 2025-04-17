Политолог не счел «разворотом» Сербии к ЕС отсутствие Вулина в новом правительстве
То, что бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина не включили в состав нового правительства страны, не означает «разворота» Белграда к Брюсселю. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил балканист, основатель и главный редактор портала Balkanist.ru Олег Бондаренко.
Накануне парламент Сербии утвердил новое правительство, его главой стал Джуро Мацут — врач-эндокринолог, который не является партийным человеком. До этого в Евросоюзе (ЕС) потребовали от Белграда убрать Вулина из правительства.
«Вот только этот окрик (Евросоюза. — Ред.) прозвучал, и Вулина в новом правительстве не стало. Хотя, может быть, это была специальная провокация. Европейцы могли уже знать, что его не будет, но специально допустили официальное публичное заявление, чтобы все знали, что на этом настоял Брюссель», — сказал эксперт.
Политолог подчеркнул, что Вулин был наиболее ярким пророссийским политиком в сербском парламенте, при нем Белград активно контактировал с Москвой.
Бондаренко при этом подчеркнул, что этот шаг всё же нельзя назвать «разворотом» Сербии к Евросоюзу.
Он напомнил, что президент страны Александр Вучич собирается посетить парад Победы в Москве 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны ЕС. Также в мае истекает контракт республики с российской компанией «Газпром», а Белграду необходим новое соглашение с прежними ценами. Если стоимость изменится, это разгонит инфляцию и может привести к экономическому кризису, заключил эксперт.
10 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование ЕС убрать Вулина из правительства Сербии свидетельствуют о росте тенденции на политические гонения на Западе.
Вулин 8 марта заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Он уточнил, что происходящие в стране протесты направлены на свержение власти и установление нового правительства, которое введет против РФ санкции. Позже он заявлял, что ЕС готовит проект по свержению Вучича.
Кроме того, он заявлял о том, что Европейский союз запретил ему въезд в страны объединения. По его словам, причиной этого послужило то, что он высказался против введения новых антироссийских санкций.