В Кремле назвали гонениями требование ЕС убрать Вулина из правительства Сербии

Требование Евросоюза (ЕС) убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из правительства свидетельствуют о росте тенденции на политические гонения на Западе. Об этом 10 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В последние месяцы всё более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах <…> Конечно, здесь зрелище достаточно печальное», — подчеркнул Песков на брифинге.

Он отметил, что страны ЕС выходят за стандарты того, что в Брюсселе называют демократией и чему Европа всегда пыталась поучать другие страны.

Днем ранее Вулин заявил, что ЕС готовит проект по свержению президента Сербии Александра Вучича. Он добавил, что в планах у Брюсселя приведение к власти в Сербии нового правительства, которое будет согласно с политикой ЕС, а именно с признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против России.