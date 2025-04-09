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Вице-премьер Сербии Вулин сообщил о подготовке в ЕС плана по свержению Вучича

Вулин: ЕС готовит план по смене президента Сербии Вучича
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Фото: TASS/ABACA/Lafargue Raphael
dzen
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил в среду, 9 апреля, что Евросоюз (ЕС) готовит проект по свержению президента республики Александра Вучича.

«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича», — сказал вице-премьер ТАСС.

Он добавил, что в планах у Брюсселя приведение к власти в Сербии нового правительства, которое будет согласно с политикой ЕС, а именно с признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против России.

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Демонстрации студентов в Белграде начались 15 марта. Протестовать вышли более 30 тыс. студентов, к которым присоединилась колонна из 100 тракторов. Поводом для начала манифестаций студентов и оппозиции послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад.

Вулин 23 марта заявил, что антиправительственные акции в стране направлены на уничтожение государства, а не на выработку решений.

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