Вице-премьер Сербии Вулин сообщил о подготовке в ЕС плана по свержению Вучича
Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил в среду, 9 апреля, что Евросоюз (ЕС) готовит проект по свержению президента республики Александра Вучича.
«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича», — сказал вице-премьер ТАСС.
Он добавил, что в планах у Брюсселя приведение к власти в Сербии нового правительства, которое будет согласно с политикой ЕС, а именно с признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против России.
Демонстрации студентов в Белграде начались 15 марта. Протестовать вышли более 30 тыс. студентов, к которым присоединилась колонна из 100 тракторов. Поводом для начала манифестаций студентов и оппозиции послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад.
Вулин 23 марта заявил, что антиправительственные акции в стране направлены на уничтожение государства, а не на выработку решений.