Вице-премьер Сербии заявил о направленных на уничтожение государства протестах

Характер антиправительственных протестов студентов и оппозиции в Сербии подходит больше для уничтожения государства, а не для выработки решений. Об этом в воскресенье, 23 марта, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Рано или поздно должно быть найдено решение. При демократии это обычно или парламентские выборы, или принятие соответствующих законов парламентом. Но с кем об этом договариваться?» — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Вулина, правительство Сербии не знает, какая сила организует протесты и с кем вести переговоры. И каждое спонтанное движение протеста становится для страны сюрпризом.

Демонстрации начались в Белграде ранним утром 15 марта. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек сербской столицы. К протестующим в том числе присоединилась колонна из 100 тракторов. По последним данным от президента страны Александра Вучича, в ходе субботних протестов пострадали 56 человек. Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.