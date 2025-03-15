К протестующим в Сербии присоединилась колонна из 100 тракторов

В Сербии к протестам студентов и сторонников оппозиции присоединились трактористы и мотоциклисты. Колонна, в которой насчитывается примерно около 100 тракторов, въехала на Бранков мост, ведущий к центру Белграда, и движется вперед, сообщил 15 марта корреспондент «Известий».

Технику сопровождают пешком несколько тысяч протестующих, в руках которых хоругви и национальные флаги. Все они намерены попасть к зданию парламента в центре столицы страны. Некоторые протестующие надели национальные костюмы.

Согласно видеокадрам с места события, фермеры машут флагами, демонстранты шумно свистят и гудят в дудки-вувузелы. Полиции поблизости не наблюдается.

Демонстрация началась в столице Сербии рано утром. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек Белграда. Согласно плану организаторов, кульминация акции начнется в 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади перед парламентом Сербии. На фоне протестов в Белграде до конца дня приостановили работу городского транспорта. Сотрудники МВД в ходе протестов также задержали возле народной скупщины (однопалатный парламент) мужчину, угрожавшего взорвать резиденцию президента Сербии.

8 марта сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград и Москву. По его словам, у проходящих протестов нет социальной подоплеки, это «не движение за более справедливое или успешное общество».

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.