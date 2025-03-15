В Белграде на фоне протестов приостановили движение общественного транспорта

В Белграде до конца дня приостановлена работа городского транспорта на фоне протестов. Об этом 15 марта сообщило сербское информационное агентство Tanjug со ссылкой на мэрию города.

Запрет вступил в силу с 09:30 (11:30 мск), при этом городская транспортная компания «Белград» прекратила свои рейсы еще за полчаса до этого.

«Транспорт частных перевозчиков не появлялся на улице с утра», — добавили в агентстве.

Проходящая в этот день протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек Белграда. Согласно плану, заявленному организаторами, кульминация акции должна начаться в 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади перед парламентом Сербии.

8 марта сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград и Москву. По его словам, у проходящих протестов нет социальной подоплеки, это «не движение за более справедливое или успешное общество».

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.