В РФ разработан законопроект о регулировании использования ИИ

В России разработан законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Власти хотят обязать государственные структуры и бизнес уведомлять граждан об использовании роботов. Речь идет о ситуациях, когда люди обращаются по телефону в контакт-центры учреждений. При этом людям оставят возможность переключения на оператора. А на сайтах и в чат-ботах будет отметка об автоматизированном ответе, сообщает телеканал «Известия».

По мнению авторов законопроекта, это позволит снизить риск мошенничества и манипуляций в отношении обычных граждан в интернете. Ведь обычные люди не всегда осознают, что общаются с роботом. При этом искусственный интеллект может не всегда давать нужные рекомендации и при этом нарушать права потребителей. Этим нередко злоупотребляет бизнес, в частности маркетплейсы. Инициатива направлена на защиту прав граждан от негативного влияния искусственного интеллекта. Подобные регламенты активно действуют в странах Европы и США.

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