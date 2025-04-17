Мошенники начали взламывать «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана

Мошенники начали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана. Об этом 17 апреля сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Уточняется, что злоумышленники звонят жертвам, представляясь правоохранителями или представителями госорганов, и просят зарегистрироваться на определенном ресурсе. Затем они предлагают включить демонстрацию экрана для упрощения процесса. В результате мошенники получают доступ к личным данным и восстанавливают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — приводит заявление МВД ТАСС.

В ведомстве напомнили, что не следует использовать функцию демонстрации экрана при общении с незнакомыми людьми, добавила «Газета.Ru».

15 апреля сообщалось, что мошенники рассылают россиянам на почту сообщения, выдавая себя за сервис «Госуслуги». В письме говорится о подозрительном входе в аккаунт и предлагается проверить настройки безопасности, а также «срочно связаться» со службой поддержки. При этом название сервиса написано с ошибкой — Gos uslugi.