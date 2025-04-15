Россиян предупредили о новой уловке мошенников с сервисом «Госуслуги»

Мошенники стали рассылать на электронную почту россиянам сообщения от лица сервиса «Госуслуги» о якобы подозрительном входе в аккаунт.

«В письме содержится «рекомендация», согласно которой если пользователь не заходил в свою учетную запись, следует проверить настройки безопасности и «срочно связаться» со службой поддержки, чей поддельный номер телефона приводится в сообщении», — предупредило 15 апреля «РИА Новости».

При этом в своих сообщениях название сервиса мошенники указывают с ошибкой как «Gos uslugi».

13 апреля в МВД предупредили о новой схеме хищения личных данных через «Госуслуги». Мошенники крадут личные данные жертв из профилей на портале «Госуслуги» путем телефонного звонка, во время которого они представляются сотрудниками медицинских учреждений и предлагают пройти диспансеризацию.

Для того чтобы защитить себя от мошенников, человеку необходимо придумывать и устанавливать сложные пароли, посоветовали в МВД. Еще одним способом является установка системы двухфакторной аутентификации.