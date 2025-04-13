В МВД предупредили о новой схеме хищения личных данных через «Госуслуги»

Мошенники крадут личные данные жертв из профилей на портале «Госуслуги» путем телефонного звонка, во время которого они представляются сотрудниками медицинских учреждений и предлагают пройти диспансеризацию. Об этом 13 апреля сообщили ТАСС в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники, представляясь работниками поликлиник, просят людей сообщить им код из сообщения, который на самом деле нужен для входа в аккаунт «Госуслуг». После этого мошенники получают доступ ко всем личным данным жертв и могут использовать их в своих целях.

Если человек попался на мошенническую схему, то его могут попробовать обмануть второй раз, предупредили в ведомстве. Мошенники производят второй звонок и сообщают жертве о взломе его аккаунта, предлагая ей связаться со службой поддержки по заранее заготовленному номеру. В состоянии аффекта человек звонит по указанному номеру, где ему советуют связаться с Росфинмониторингом, чтобы якобы сохранить свои деньги, где жертву просят заполнить заявление и прикрепить к нему фотографии банковских карт. После этого злоумышленники крадут деньги.

Для того, чтобы защитить себя от мошенников, человеку необходимо придумывать и устанавливать сложные пароли, посоветовали в МВД. Еще одним способом является установка системы двухфакторной аутентификации.

В УБК МВД России 12 апреля сообщили о том, что злоумышленники используют схему, по которой рекомендуют жертве под различными предлогами установить на устройство приложение, распространяющее вредоносное программное обеспечение (ПО), направленное на похищение персональных данных.