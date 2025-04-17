Американский блогер Пичони объяснил причину своего переезда в Россию

Американский блогер Эрик Пичони переехал в Россию из-за оказываемой государством помощи семьям с детьми. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах», — рассказал Пичони.

В качестве еще одной причины блогер выделил особый менталитет жителей России. По его словам, на территории РФ вместе с семьей он чувствует себя в безопасности.

Ранее, 12 февраля, гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в Брянске после того, как обратился в миграционное управление МВД по Брянской области с соответствующим заявлением из-за несогласия с позицией правительства своей страны.