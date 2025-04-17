Трамп заявил о прошедшей встрече с японской делегацией по торговле
У президента США Дональда Трампа состоялась встреча с японской делегацией по вопросам торговли. Об этом глава государства сообщил в среду, 16 апреля.
«Для меня большая честь только что встретиться с японской делегацией по вопросам торговли», — написал он в соцсети Truth Social.
Кроме того, американский лидер назвал состоявшуюся встречу «большим прогрессом».
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что 17 апреля в Вашингтоне состоятся переговоры между США и Японией по вопросам введения Трампом импортных пошлин. Уточнялось, что с американской стороны во встрече примет участие министр финансов Скотт Бессент, а от японской приедет министр страны по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава.
Трамп 10 апреля отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Бессент в свою очередь уточнил, что практически 70 стран связались с администрацией президента с просьбой о проведении переговоров. По его словам, на данный момент он совместно с торговым представителем США Джеймисоном Гриром ведет переговоры с представителями из Японии.